The Economist назвал Украину страной года

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Украина стала страной года по версии британского издания The Economist.

Редакция издания заявила, что обычно выбирать страну года непросто, но в этом году впервые с момента учреждения этого звания «выбор очевиден», и «это может быть только Украина».

«Эта честь обычно достается стране, которая, на наш взгляд, добилась наибольшего улучшения за предыдущие 12 месяцев. Так что Украина в каком-то смысле необычный выбор, поскольку жизнь большинства украинцев значительно ухудшилась после немотивированного вторжения Владимира Путина в их страну», — заявила редакция The Economist.

При этом, продолжила редакция, жители Украины в этом году продемонстрировали героизм, изобретательность и стойкость. «Украинцы показали, что ложь можно разоблачить, а террору можно противостоять. Их борьба далека от завершения. Но их пример в 2022 году не имел себе равных», — сказано в статье The Economist.

Редакция The Economist учредила звание страны года в 2013 году. В разные годы его получали Мьянма, Франция, Армения. В 2021-м страной года была названа Италия.

Ранее в декабре американский журнал Time и британская газета Financial Times объявили президента Украины Владимира Зеленского человеком года. А издание Politico назвало его самым влиятельным человеком Европы в 2022 году.

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