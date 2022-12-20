Курс доллара на Московской бирже превысил 69 рублей. Евро поднялся выше 74 рублей

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Курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше отметки в 69 рублей. Курс евро к российской валюте также показал рост, перевалив за отметку в 74 рубля. Для обеих валют это максимум впервые с 11 мая, отмечает «Интерфакс».

По состоянию на 10:22 мск курс доллара составлял 69,34 рубля, что на 1,62 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. В это же время евро немного снизился и достиг отметки 73,88 рубля (+ 1,78 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов).

В свою очередь торги на российском фондовом рынке 20 декабря начались снижением котировок, пишет РБК. Так, рублевый индекс Мосбиржи опустился на 2,79%, достигнув значения 2070,58 пункта. Как отмечает издание, индекс опустился ниже отметки 2100 пунктов впервые с 26 октября.

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