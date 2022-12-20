Курс доллара на Московской бирже превысил 69 рублей. Евро поднялся выше 74 рублей
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Курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше отметки в 69 рублей. Курс евро к российской валюте также показал рост, перевалив за отметку в 74 рубля. Для обеих валют это максимум впервые с 11 мая, отмечает «Интерфакс».
По состоянию на 10:22 мск курс доллара составлял 69,34 рубля, что на 1,62 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. В это же время евро немного снизился и достиг отметки 73,88 рубля (+ 1,78 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов).
В свою очередь торги на российском фондовом рынке 20 декабря начались снижением котировок, пишет РБК. Так, рублевый индекс Мосбиржи опустился на 2,79%, достигнув значения 2070,58 пункта. Как отмечает издание, индекс опустился ниже отметки 2100 пунктов впервые с 26 октября.
Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль активно дешевеет к доллару и евро, обновляя минимумы с середины мая второй день подряд, так как участники торгов отыгрывают ожидаемое снижение нефтегазовых доходов и ухудшение показателей внешнеторгового баланса. Накануне страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ, который начнет действовать с 15 февраля. Ранее в декабре вступил в действие «потолок» цен на нефть.