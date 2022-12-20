Бывшую главу Минздрава Иркутской области приговорили почти к семи годам колонии по делу о хищении при закупках незарегистрированных масок во время пандемии

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Кировский районный суд Иркутска приговорил к шести годам и восьми месяцам колонии общего режима бывшую главу Минздрава Иркутской области Наталью Ледяеву по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура региона.

Вместе с Ледяевой суд вынес приговоры еще пяти фигурантам дела, в том числе сыну бывшего министра — Илье Белоусову. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Еще двоим фигурантам дела назначили сроки от шести с половиной лет до восьми лет и четырех месяцев лишения свободы. Двух других приговорили к условным срокам от пяти лет и четырех месяцев до шести лет.

По версии следствия, с апреля по октябрь 2020 года Белоусов и другие фигуранты дела похитили более 90 миллионов рублей, продав незарегистрированные медицинские маски и респираторы в больницы Иркутской области. С июня того же года, утверждает СК, в совершении преступлений принимала участие Ледяева, которая в то время занимала пост министра здравоохранения области.

«Для придания законности своим действиям» фигуранты дела заключали муниципальные контракты с медицинскими учреждениями и региональным минздравом, отмечает прокуратура. Подсудимые вину в полном объеме не признали.

О задержании фигурантов дела, в том числе сына Ледяевой, СК сообщил в октябре 2020 года. После этого в отношении чиновницы начали проверку, она ушла на больничный. В ноябре Ледяева покинула пост министра здравоохранения по собственному желанию. Вскоре стало известно, что ее тоже задержали.