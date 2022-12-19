В Севастополе гражданина России приговорили к 12 годам колонии по обвинению в госизмене. Он якобы собирал сведения о Черноморском флоте

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Суд Севастополя приговорил к 12 годам колонии строгого режима россиянина Евгения Петрушина по обвинению в государственной измене в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

Подсудимый также оштрафован на 100 тысяч рублей.

Как утверждает спецслужба, Петрушин «по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020-2021 годах собирал и передавал сведения о деятельности Черноморского флота, которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации».

Петрушин был арестован 21 апреля 2021 года в Севастополе. В июне того же года стало известно, что его доставили из Крыма в Москву. Фабула его уголовного дела не раскрывалась.

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