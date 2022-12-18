Власти Киева: в городе полностью восстановлено теплоснабжение, нарушенное после российских обстрелов

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В Киеве полностью восстановлено теплоснабжение, заявил мэр города Виталий Кличко.

Теплоснабжение было нарушено в результате массированных ракетных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры Россией 16 декабря. Обстрелы стали причиной отключений электричества, водо- и теплоснабжения по всей стране. Вот как выглядят последствия этих обстрелов.

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