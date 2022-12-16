«Ґрати»: осужденных жителей Крыма этапируют за пределы полуострова

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Жителей Крыма, приговоренных к лишению свободы по статьям УК РФ, которые можно назвать политическими, отправляют отбывать наказание в колонии за пределами полуострова, пишет украинское издание «Ґрати».

В частности, Валерию Гольденберг, приговоренную к двум годам колонии-поселении по обвинению в надругательстве над местом захоронения военнослужащего российской армии, отправили отбывать наказание в колонию в Дагестане, сообщил изданию ее адвокат Марлен Халиков. Также в Дагестан из Крыма этапировали и Александра Тарапона, которого приговорили к двум с половиной годам за антивоенные листовки с портретом родственника — росгвардейца, который воевал в Украине.

В российские колонии отправлены и семеро активистов «Крымской солидарности» — объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, помогающего подвергшимся преследованиям по политическим и религиозным мотивам. Их приговорил к лишению свободы на срок от 13 до 19 лет в колонии строгого режима.

Также известно о еще как минимум семи осужденных жителях Крыма, которые после приговора были отправлены в российские колонии в Тамбовской, Тульской, Новогородской, Рязанской, Костромской областях, а также в Мордовии.

Адвокат Эмиль Курбединов заявил «Ґратам», что пытается оспорить этапирование жителей Крыма в российские колонии в соответствии с нормами Четвертой Женевской Конвенции, которая запрещает принудительно вывозить население с оккупированной территории.

В ноябре «Агенство» сообщало, что заключенных из исправительных колоний в Белгородской и Ростовской областях на границе с Украиной начали переводить в колонии в других регионах России. «Сирена» со ссылкой на собственные данные и информацию проектов и Gulagu.net писала, что российские военные при отступлении из Херсонской области вывезли украинских заключенных в десять колоний на территории России. Речь, как сообщалось, идет о тысячах человек.