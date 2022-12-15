The Washington Post: США планируют передать Украине оборудование, превращающее неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Администрация президента США может передать Украине оборудование, которое преобразует неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы», пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Речь идет о комплектах оборудования на основе технологии Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые могут крепиться к различным видам оружия.

Пока неясно, одобрил ли президент США Джо Байден или кто-то из его советников по национальной безопасности предложение передать JDAM Украине.

Газета отметила, что украинские ВВС в основном полагаются на самолеты семейства МиГ советского производства, и Пентагон искал возможности, позволяющие модернизировать их, а не передавать Киеву новые западные самолеты.

Читайте также

Война Двести девяносто пятый день

Читайте также

Война Двести девяносто пятый день