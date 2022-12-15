Сотрудников Воронежского университета попросили перечислить суточный заработок российским военным

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По кафедрам Воронежского государственного университета разослали образцы заявления, в котором сказано, что сотрудник просит удержать заработную плату за один рабочий день в пользу российских военных. Фотографию шаблона опубликовало издание «7×7. Горизонтальная Россия».

Согласно тексту заявления, деньги педагогов планируют перевести Воронежскому фонду социальной поддержки населения. Целью платежа указывается «помощь жителям территорий проведения и участникам СВО».

После начала российского вторжения в Украину в СМИ регулярно появляются сообщения о сборах среди сотрудников бюджетных организаций «добровольных» пожертвований и гуманитарной помощи для жителей Донбасса или российских военнослужащих. В течение осени «скидываться» на нужды военных просили учителей пермского лицея, преподавателей тамбовского госуниверситета и рязанских учителей.

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