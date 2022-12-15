Более тысячи пассажиров iFly не могут улететь из Москвы в Египет. Перевозчик объяснил задержки рейсов закрытием неба Иордании и попросил разрешить полеты через Сирию

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Более тысячи пассажиров несколько часов не могут вылететь из московского аэропорта Внуково в Египет рейсами российской авиакомпании iFly. Еще столько же туристов ждут вывозных рейсов, сообщила РБК пресс-служба перевозчика.

Рейсы iFly F7 711/712, F7 707 и F7 709 из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду были назначены на 03:30, 06:55 и 09:30 мск 15 декабря. Сначала их несколько раз отложили, а теперь, согласно онлайн-табло аэропорта, отменили. Как сообщает ТАСС, iFly задерживает рейсы в Египет до 16 декабря.

Ожидающим вылета выдали ваучеры на питание и воду. Пассажиров ночных рейсов разместили в гостиницах, рассказали в iFly.

В авиакомпании заявили, что причиной задержек стало закрытие воздушного пространства Иордании, которое перевозчик ранее использовал при выполнении рейсов в Египет. 10 декабря власти Иордании потребовали от iFly предоставить страховой сертификат, выпущенный в Лондоне. Из-за санкций получить такой документ невозможно, сообщил перевозчик.

13 декабря iFly заявила, что ведет переговоры с властями Иордании, а также разработала альтернативный маршрут для полетов в Египет и ожидает, когда власти РФ его согласуют.

В свою очередь в Росавиации заявили, что перевозчик планировал использовать воздушное пространство Сирии, потенциально опасное для полетов гражданских лайнеров. В ведомстве рекомендовали iFly использовать для перевозки пассажиров в Египет рейсы других авиакомпаний.

При этом Росавиация сообщила, что рассматривает возможность открытия неба над Сирией для задержанных рейсов iFly. «Росавиацией проводятся процедуры межведомственного согласования вопроса возможного безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами», — говорится в сообщении регулятора.

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После начала войны в Украине западные страны ввели санкции против РФ, в том числе затронувшие авиацию. Из-за ограничений иностранные компании лишили российских перевозчиков сертификатов на полеты, приостановили поставки самолетов и запчастей, а также стали задерживать лайнеры, предоставленные в рамках лизинга.

Несколько российских авиакомпаний попросили Росавиацию разрешить гражданские полеты над Сирией, сообщал «Коммерсант». По данным издания, речь идет о перевозчиках с самолетами в двойной регистрации, которые столкнулись с проблемами доставки туристов в Египет из-за закрытого воздушного пространства Иордании, Турции и Саудовской Аравии. Среди них газета называла NordWind, «Икар» и iFly.

Росавиация запретила использовать воздушное пространство Сирии в 2013 году после того, как самолет NordWind, следовавший из Египта в Казань, попал в район боевых действий.

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