Европол объявил о задержании главного подозреваемого по делу Магнитского

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На Канарских островах задержан главный подозреваемый по так называемому делу Магнитского, сообщает Европол.

Имя подозреваемого не называется, но в пресс-релизе полицейской службы отмечается, что этот человек был центральным звеном преступной схемы по отмыванию денег, расследованием которой занимался юрист Сергей Магнитский.

По сведениям Европола, преступная группировка под руководством подозреваемого украла из российского бюджета как минимум 219 миллионов евро. Эти средства были проведены через банковские счета в Европе, а затем направлены на покупку недвижимости в Испании.

В рамках дела уже арестованы 75 объектов недвижимости на сумму 25 миллионов евро. Недвижимость приобреталась гражданами России, «практически не связанными с Испанией», или подставными компаниями, не ведущими реальной экономической деятельности и имевшими связи с русскоязычным сообществом в стране.

В 2007 году аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский заявил, что раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов. Впоследствии юриста арестовали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.

В 2012 году в США был принят «закон Магнитского», вводящий санкции в отношении подозреваемых в причастности к гибели юриста в СИЗО. Позже закон приобрел глобальный характер и распространился на граждан России и других стран, не связанных с делом Магнитского, но подозреваемых в нарушениях прав человека.