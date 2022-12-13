В Петербурге ввели масочный режим в социальных и медицинских учреждениях из-за роста заболеваемости гриппом

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Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление (.pdf) об усилении мер по профилактике вирусных заболеваний.

В документе сказано, что с 14 декабря и «до особого распоряжения» в стационарных и амбулаторных медицинских организациях, а также учреждениях социального обслуживания вводится масочный режим. Кроме того, с этого же дня запрещается плановая госпитализация детей в стационары.

В постановлении сказано, что с 5 по 11 декабря суммарная заболеваемость гриппом и другими ОРВИ в Петербурге превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. Среди заболевших — 55% дети.

«Увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм острой респираторной инфекции, нуждающихся в госпитализации», — говорится в постановлении.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей, сообщал 13 декабря «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор. На вирусы гриппа среди вирусных заболеваний приходится 52,5% от общего числа. Среди штаммов преобладает А (H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, который привел к пандемии в 2009 году. Этот штамм выявили в 82 регионах России.

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