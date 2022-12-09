Иван Голунов отсудил у МВД России полтора миллиона рублей

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Мосгорсуд удовлетворил иск журналиста Ивана Голунова к МВД России о взыскании морального вреда, причиненного бывшими сотрудниками полиции, причастными к фальсификации уголовного дела против журналиста.

Суд взыскал с МВД полтора миллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Голунов подавал иск на пять миллионов рублей.

В комментарии изданию MSK1 журналист заявил, что «самой главной победой будет приговор заказчикам», и подчеркнул важность финансового наказания для фигурантов дела. Полученные деньги Голунов планирует потратить на то, «что уменьшит количество историй с незаконным уголовным преследованием лиц».

В июне 2019 года Ивана Голунова, тогда работавшего специальным корреспондентом «Медузы», задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. После масштабной общественной кампании в защиту Голунова уголовное преследование журналиста было прекращено.

Уголовное дело сфабриковали сотрудники УВД по Западному административному округу Москвы, которые подбросили Голунову наркотики. В мае 2021 года уволенных к тому времени полицейских Романа Феофанова, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова, Максима Уметбаева и их начальника Игоря Ляховца приговорили к срокам от семи до 16 лет лишения свободы. В марте 2022 года суд снизил сроки на шесть-девять месяцев.