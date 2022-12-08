МВД РФ пообещало не заковывать в наручники и кандалы женщин, детей и подозреваемых в экономических преступлениях
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
МВД РФ объявило, что не будет применять «средства ограничения подвижности „Ажур“» в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений.
«Ажур» — комплект браслетов с цепью, которыми, в зависимости от модификации, могут сковывать только руки, только ноги или и руки, и ноги сразу.
«В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства „Ажур“ руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований», — говорится в заявлении МВД,
Прекратить применение таких «спецсредств» накануне на встрече президента РФ с членами Совета по правам человека предложила Ева Меркачева. «Победа! Мгновенно отреагировали!» — написала она, комментируя заявление МВД.