МВД РФ пообещало не заковывать в наручники и кандалы женщин, детей и подозреваемых в экономических преступлениях

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МВД РФ объявило, что не будет применять «средства ограничения подвижности „Ажур“» в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений.

«Ажур» — комплект браслетов с цепью, которыми, в зависимости от модификации, могут сковывать только руки, только ноги или и руки, и ноги сразу.

«В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства „Ажур“ руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований», — говорится в заявлении МВД,

Прекратить применение таких «спецсредств» накануне на встрече президента РФ с членами Совета по правам человека предложила Ева Меркачева. «Победа! Мгновенно отреагировали!» — написала она, комментируя заявление МВД.

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