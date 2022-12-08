Илон Маск, предупредивший о переработках в Twitter, поставил в офисе кровати для сотрудников. Власти Сан-Франциско начали проверку

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Ряд помещений в офисе Twitter превратили в спальные места. Там положили матрасы или поставили кровати, а также повесили шторы. Об этом 5 декабря сообщил Forbes со ссылкой на источники. 8 декабря «Би-би-си» опубликовала несколько фото спальных мест.

«Спальни» появились в офисе Twitter в понедельник, 5 декабря. Сколько их, точно неизвестно. Один из источников Forbes заявил, что их может быть «от четырех до восьми на этаже», добавив, что они выглядят удобными.

Другой источник издания назвал то, как возникли спальные места, «очередным невысказанным знаком неуважения». «Не было никакого обсуждения. Кровати просто появились», — отметил он.

«Это похоже на гостиничный номер», — сказал «Би-би-си» неназванный бывший сотрудник Twitter, отметив, что Маск сам часто остается ночевать в офисе компании.

После того, как стало известно о появлении спальных мест в офисе Twitter, один из пользователей соцсети пожаловался властям Сан-Франциско. Городской департамент инспекции зданий начал проверку. Там заявили, что должны удостовериться, что офис используется безопасным образом.

Илон Маск выразил возмущение. «То есть Сан-Франциско атакует компании, предоставляющие кровати уставшим сотрудникам, вместо того, чтобы обезопасить детей от », — написал он в твиттере, имея в виду недавний рассказ одного из жителей Сан-Франциско о том, как его 10-месячный сын получил передозировку фентанилом, играя в парке.

Илон Маск стал владельцем Twitter в конце октября. Он заявил, что компания ежедневно теряет более четырех миллионов долларов. Маск уволил примерно половину сотрудников компании, а оставшимся предложил работать сверхурочно, чтобы «хардкорно» строить новый Twitter. По данным СМИ, после этого еще сотни человек передумали оставаться в компании. Те, кто продолжил работать в Twitter, действительно вынуждены были ночевать в офисе — сначала прямо в спальных мешках.

Вскоре после покупки Twitter Маск предупредил, что компания будет делать много «глупостей» в ближайшее время, пытаясь перестроить свою работу. Так, миллиардер ввел продажу синих галочек верификации, но вскоре отказался от этого, поскольку их стали покупать фейковые аккаунты.