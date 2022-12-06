В Нижневартовске, по последним данным, из-за взрыва газа в пятиэтажном доме погибли десять человек

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По последней информации Следственного комитета России, в результате взрыва бытового газа, произошедшего 4 декабря в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске, погибли десять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК в Ханты-Мансийском автономном округе.

Спасатели извлекли тела двух мужчин и ребенка из-под завалов частично обрушившегося дома, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

Из-за взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске в одном из подъездов обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами. Повреждения получили не менее 15 квартир. Глава МЧС Александр Куренков говорил, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.