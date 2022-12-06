Бывшего технического директора «Медузы» Бориса Горячева обвинили в «дискредитации» российской армии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

На бывшего технического директора «Медузы» Бориса Горячева составили административный протокол о «дискредитации» российской армии. Об этом он написал в .

«Хочется пожелать всем тем, кто думает, что происходящее не так однозначно, поскорее осознать эту ошибку мышления. Все достаточно однозначно — вы просто трусите это признать, потому что сразу после этого возникнет ощущение ответственности», — отметил Горячев.

В комментариях к посту он сообщил, что получил соответствующее уведомление на «Госуслугах». Горячев находится не в России.

На сайте Мосгорсуда опубликована карточка дела: оно было зарегистрировано 17 ноября; пока еще оно не рассмотрено.

В разговоре с «Медузой» Борис Горячев сказал, что не знает, за что именно был составлен протокол, и что его это в принципе не интересует. «Наверное, за то, что я не людоед», — предположил он.

Статья о «дискредитации» армии появилась в КоАП спустя несколько дней после начала войны в Украине, по ней уже составлено несколько тысяч протоколов. Обычно суды признают «дискредитацией» армии любые антивоенные высказывания.

За повторную «дискредитацию» армии предусмотрена уже уголовная ответственность. Пока известно только об одном таком деле, его фигурантом является политик . Дело находится на стадии следствия, Ройзману в качестве меры пресечения запретили посещать публичные места и пользоваться интернетом.

Читайте также

«Лежал на тротуаре, произнося названия городов Украины» С начала войны россиян преследуют за «дискредитацию» армии — попасть под статью можно за кавычки, пальто и стихи Некрасова. «Медуза» сделала об этом фотопроект

Читайте также

«Лежал на тротуаре, произнося названия городов Украины» С начала войны россиян преследуют за «дискредитацию» армии — попасть под статью можно за кавычки, пальто и стихи Некрасова. «Медуза» сделала об этом фотопроект