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Суд оштрафовал Максима Каца за отсутствие маркировки «иноагента». Это первый такой штраф для физического лица

Источник: Павел Чиков

Хорошевский суд Москвы оштрафовал блогера Максима Каца за отсутствие маркировки «иностранного агента». Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей, а основанием для него стали посты Каца в телеграме и видео в ютьюбе.

Кац стал первым физическим лицом — «иностранным агентом», получившим штраф за отсутствие маркировки.

Кац был объявлен «иностранным агентом» в июле 2022 года.

С 1 декабря в России было ужесточено законодательство об «иностранных агентах». Новый закон предусматривает создание единого списка лиц и организаций с таким статусом, а также расширяет перечень оснований для объявления «иностранным агентом» и вводит для «иноагентов» новые запреты.

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