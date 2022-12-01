Губернатор Курганской области заявил, что депрессий и суицидов стало больше из-за того, что «наши дети напевают песни потомков афроамериканских рабов»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что из-за того, что национальная культура, традиции и «родные корни» недооценены в России, возникает «рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов», а также «отсутствие смысла жизни». Такой пост он опубликовал в личном телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Недооценка значимости родной национальной культуры <…> оборачивается тем, что многие наши дети, внуки народа-победителя, уже растут, не зная и не помня своего роду-племени, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов, нередко обезьянничая и подражая в повадках, языке, наполняясь откровенно второсортной квазикультурной пошлятиной. Цепляясь за эту вторичность, гордясь ею…» — написал губернатор.

Шумков добавил, что из-за «пренебрежения родной культурой» сейчас «словно библейские Каин и Авель вновь идут брат на брата, прикрываясь иностранными „доброхотами“, для которых они „белые папуасы“, обычный расходный материал». Он не уточнил, что конкретно имеет в виду.

Губернатор приложил к посту видео с клипом на песню «Черный ворон», которое перемежается кадрами протестов и боевых действий. В некоторых моментах появляются, предположительно, украинские военные и российские военнопленные, а также 44-й президент США Барак Обама (сперва он выступает на трибуне, затем поднимает бокал пива).

В сети высказывание сочли некорректным и неэтичным, пишет издание «Подъем», которое опросило депутатов Госдумы по поводу слов губернатора Курганской области. Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов сказал, что Шумков поступил «более чем политкорректно», поскольку использовал слово «афроамериканцы». «А это не является русским языком. В русском языке негроидной расой назывались люди с черным цветом кожи и никакого расистского унижающего смысла в это не вкладывалось», — сказал депутат.

Еще один замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала, что губернатор, вероятно имел в виду рэп: «Это такая африканская частушка, сегодня это очень модное направление среди молодежи, но это пройдет так же, как и прошло увлечение другими жанрами».

51-летний Вадим Шумков возглавляет Курганскую область с 2018 года. Он нередко делает неожиданные заявления. Так, в мае губернатор сказал, что с осторожностью относится к слову «толерантность», поскольку это «вообще что-то неприличное», «что-то из сексуального совращения».