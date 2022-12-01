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Президент США Джо Байден заявил, что готов провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, если тот заинтересован в завершении войны в Украине. Об этом Байден заявил на пресс-конференции после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«Я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес в том, чтобы найти способ положить конец войне. Пока я этого не вижу», — сказал Байден, отметив, что в ближайшее время не планировал контактов с российским президентом.

По словам Байдена, если Россия будет заинтересована в завершении войны, то президент США будет рад сесть за стол переговоров после консультаций с Францией и другими союзниками по НАТО.

Байден назвал действия РФ в Украине «больными», отметив, что у Путина есть только один разумный способ покончить с войной — «уйти» из Украины. «Но, похоже, он не собирается этого делать. Он платит очень высокую цену за то, что не делает это. Он устраивает невероятную бойню с участием мирного населения Украины», — добавил президент США.

В свою очередь Макрон заявил, что развитие ситуации в Украине в ближайшие недели и месяцы позволит говорить о сроках возможных переговоров между Россией и Украиной. По его мнению, союзники также не должны подталкивать украинцев к компромиссу с Россией, который был бы для них неприемлем.

В ходе пресс-конференции Байден и Макрон также заявили, что США и Франция полны решимости привлечь Россию и Путина к ответственности за войну с Украиной и «остальным миром». Лидеры стран подтвердили свою поддержку Киева и готовы оказывать ему помощь столько, сколько потребуется.

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1 декабря в Кремле заявили, что контактов между Россией и США до конца года не планируется. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва никогда не уходит от переговоров с Вашингтоном, но пока «не слышит каких-то значимых идей».

Министр также отметил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но диалог не происходит не по ее вине. Москва, по его словам, никогда не просила о переговорах по урегулированию ситуации в Украине, но заинтересована в «переговорном решении».

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что любые переговоры с Россией должны проходить публично, а не кулуарно. Советник главы его офиса Михаил Подоляк отмечал, что начало переговоров в текущей ситуации на фронте было бы для Украины равносильно капитуляции.

По данным закрытого соцопроса, который был проведен по заказу Кремля и попал в распоряжение «Медузы», за мирные переговоры с Украиной сейчас выступают около 55% россиян, а за продолжение войны — лишь 25%.

О результатах этого опроса

За переговоры с Украиной выступают 55% россиян, за продолжение войны — только 25% «Медуза» узнала результаты закрытого соцопроса, проведенного по заказу Кремля. Сторонников мира за полгода стало вдвое больше

О результатах этого опроса

За переговоры с Украиной выступают 55% россиян, за продолжение войны — только 25% «Медуза» узнала результаты закрытого соцопроса, проведенного по заказу Кремля. Сторонников мира за полгода стало вдвое больше