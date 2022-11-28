«Яндекс Go» запустил совместные поездки на такси — для людей с похожими маршрутами
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В сервисе «Яндекс Go» появилась возможность заказа совместных поездок на такси. Такую поездку смогут выбрать люди, маршруты которых приблизительно совпадают.
«Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих, а водитель заработает больше, выполняя, по сути, два заказа одновременно», — заявили в пресс-службе «Яндекс Go».
Пока функция будет доступна в Москве и Санкт-Петербурге. Она будет появляться только когда количество желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных машин.