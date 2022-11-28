Советник главы офиса Зеленского пообещал через полгода провести телеэфир из Крыма

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал журналистам, что через полгода он выйдет в прямой телевизионный эфир из Крыма, аннексированного российскими властями.

«Через месяцев шесть я специально поеду на набережную в Ялте, там у меня есть любимое место. Я оттуда включусь, гарантирую вам, и мы поговорим о том, каким будет Крым», — заявил он в эфире украинского телемарафона вечером 27 ноября.

28 ноября на слова Подоляка отреагировал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из „Лефортово“», — написал он в твиттере.

27 ноября издание The Economist сообщило со ссылкой источники в ВСУ, что украинские власти не исключают возможность наступления на Крым. В частности, бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский заявил, что операция по освобождению аннексированного Крыма планировалась украинскими военными на 2023 год. Однако, по его словам, «впереди еще много сражений, которые нужно выиграть».

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