Племянницу верховного лидера Ирана арестовали после того, как она призвала иностранные правительства разорвать связи с «кровавым режимом»

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Фариде Морадхани — правозащитницу и племянницу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи — арестовали после того, как она поддержала протестующих и призвала другие страны разорвать отношения с «кровавым» иранским режимом. Об этом сообщают CNN и Reuters.

Брат правозащитницы Махмуд Морадхани сообщил в твиттере, что Фариде Морадхани арестовали 23 ноября. Он также опубликовал ее видеообращение.

Свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый и детоубийственный режим. Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов, не знает ни законов, ни правил, кроме силы и попыток удержаться у власти любыми методами…

Сейчас в этот решающий момент истории все человечество наблюдает, как иранцы голыми руками, с образцовыми мужеством и отвагой борются со злом.

Морадхани также призвала демократические страны отозвать своих послов из Ирана и выслать иранских представителей со своих территорий.

Фариде и Махмуд Морадхани — дети Али Техрани, иранского религиозного деятеля и оппозиционера, который был женат на сестре аятоллы Хаменеи. Техрани умер в октябре, сообщает CNN.

В январе Фариде Морадхани уже задерживали. После этого в доме активистки прошли обыски.

Уже больше двух месяцев по всему Ирану продолжаются протесты, начавшиеся после смерти 22-летней Махсы Амини. Она умерла в больнице Тегерана после того, как ее задержала полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба. В конце сентября сотрудники иранских силовых структур начали применять боевое оружие против протестующих. По оценкам правозащитников, к 26 ноября в ходе протестов убили не менее 450 человек, в том числе 63 детей. Еще более чем 18 тысяч протестующих задержаны.