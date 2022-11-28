«Мемориал» признал политзаключенным журналиста Ивана Сафронова. Его приговорили к 22 годам колонии за «госизмену»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Правозащитный проект признал политзаключенным журналиста Ивана Сафронова, который получил 22 года колонии по обвинению в государственной измене.

По мнению правозащитников, ФСБ в ходе процесса не предоставила доказательств вины Сафронова.

Правозащитники отмечают, что утверждения стороны обвинения, что , с которыми общался журналист, были агентами иностранных разведок, подтверждалась только мнением , а сама информация, которой с ними обменивался Сафронов, находилась в свободном доступе и была объявлена секретной произвольно.

«Помимо традиционной шпиономании преследование Сафронова может быть мотивировано его предыдущей журналистской деятельностью, а также желанием спецслужб изменить характер освещения чувствительных для российских силовых структур тем в СМИ», — отмечают правозащитники.

Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима 5 сентября 2022 года. К моменту приговора журналист более двух лет сидел в СИЗО.

Сафронов настаивает на своей невиновности. Он несколько раз отказывался от сделки со следствием — в том числе, от предложения раскрыть свои журналистские источники в обмен на смягчение обвинения.