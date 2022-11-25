Выход российских космонавтов в открытый космос отменили из-за неполадок со скафандром

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Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос отменили из-за неполадок в системе охлаждения одного из скафандров. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«При подготовке скафандров к выходу по российской программе МКС обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу в открытый космос», — сказано в сообщении госкорпорации.

Причины нештатной ситуации анализируются. Дата следующего выхода в открытый космос будет определена позднее.

Согласно телеграм-каналу госкорпорации, 25 ноября космонавты должны были подготовить радиатор на модуле «Рассвет» к переносу с помощью манипулятора ERA, а после обеспечить его механическую, гидравлическую и электрическую стыковку к модулю «Наука».

17 августа 2022 года был досрочно завершен выход в космос космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева. Планировалось, что они проведут в открытом космосе шесть с половиной часов, в течение которых будут заниматься настройкой роботизированной руки манипулятора ERA, однако из-за неполадки с питанием одного из скафандров они были вынуждены досрочно вернуться на МКС.

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