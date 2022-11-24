Топ-менеджеры «Билайна» выкупили компанию у нидерландского холдинга Veon за 130 миллиардов рублей

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Топ-менеджеры российского телеком-оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн») подписали соглашение о выкупе 100% компании у Veon, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «Вымпелкома».

Сумма продажи составила 130 миллиардов рублей (2,1 миллиарда долларов). Ожидается, что сделку завершат не позднее 1 июня 2023 года.

Нидерландская холдинговая компания Veon в начале ноября объявила, что начала процесс конкурентной продажи своих активов в России — ПАО «Вымпелком». Газета «Коммерсант» тогда писала, что, по данным источников, Veon планирует передать российский бизнес местному топ-менеджменту.

«Вымпелком» основан в 1992 году, с 2009 года компания входила в состав Veon. «Вымпелком» под маркой «Билайн» предоставляет услуги сотовой и фиксированной связи, проводного и беспроводного доступа в интернет.

Veon сообщал в отчетности за второй квартал 2022 года, что российские активы приносят холдингу больше половины выручки — более одного миллиарда долларов.

В «Вымпелкоме» говорили, что из-за иностранного происхождения основного акционера на оператора наложили множество ограничений, так, компания потеряла доступ к госзаказу, писал «Коммерсант».