Суд признал бывшего миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата виновными в многомиллиардных хищениях

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Мещанский суд Москвы признал основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова виновными в создании преступного сообщества и хищениях на сумму 11 миллиардов рублей. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС.

Наказание, назначенное подсудимым, огласят позднее. ТАСС сообщает, что оглашение приговора может занять больше одного дня в связи с его большим объемом.

Обвинение требовало для Зиявудина Магомедова 24 года лишения свободы, а для Магомеда Магомедова — 21 год колонии.

Братья Магомедовы находятся под стражей с марта 2018 года. Судебный процесс по их делу начался в декабре 2020-го. По версии следствия, Магомедовы совершали многомиллиардные хищения при операциях с землей, недвижимостью и оборудованием. Помимо братьев Магомедовых, фигурантами дела являются около 20 человек, включая четырех топ-менеджеров компаний, входивших в группу «Сумма».

В 2011 году журнал Forbes оценивал состояние Зиявудина Магомедова в три миллиарда долларов. Он входил в число самых богатых россиян.

Подробно о деле братьев Магомедовых

В Москве арестован миллиардер Зиявудин Магомедов. Кто он и в чем его подозревают?

Подробно о деле братьев Магомедовых

В Москве арестован миллиардер Зиявудин Магомедов. Кто он и в чем его подозревают?