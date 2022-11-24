Милонов внес в Думу законопроект о запрете «коррекции половой принадлежности» без медицинских показаний

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В Госдуму внесен законопроект, который предлагает запретить «коррекцию половой принадлежности» при отсутствии медицинских показаний. Документ размещен в электронной базе парламента.

Согласно законопроекту, «коррекцию половой принадлежности» предлагается разрешить только «при наличии медицинских показаний на основании мотивированного заключения врачебной комиссии медорганизации».

Определять состав комиссии, а также перечень показаний, в соответствии с документом, будут органы исполнительной власти.

Автором законопроекта стал депутат от «Единой России» Виталий Милонов. В пояснительной записке он утверждает, что сейчас «набирает обороты социально опасная практика произвольного изменения и коррекции пола». По мнению Милонова, это является прямой угрозой демографической безопасности страны, так как люди, осуществившие соответствующую медицинскую операцию, «фактически подвергаются стерилизации и не могут в дальнейшем иметь детей».

Милонов также предлагает законодательно разделить понятия «изменение половой принадлежности» и «коррекция половой принадлежности» (методы лечения, «направленные на изменение биологического пола и не приводящие к его существенному изменению»).

На этот законопроект нет официального отзыва правительства, необходимого на этапе внесения. По правилам, без отзыва его должны вернуть автору.

24 ноября Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете «пропаганды» ЛГБТ. В соответствии с документом, вводится запрет на «пропаганду нетрадиционных отношений» и педофилии, распространение информации об ЛГБТ и трансгендерном переходе среди людей любого возраста посредством СМИ, интернета, рекламы, литературы и кино. За нарушения предусмотрены административные штрафы.

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