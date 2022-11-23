В Москве начался суд над Ильей Яшиным. Его обвиняют в распространении «фейков» из-за стрима про Бучу

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Мещанский суд Москвы начал рассматривать дело против оппозиционера , которого обвиняют в распространении «заведомо ложной информации» о российских военных из-за стрима про убийства мирных жителей в Буче.

Как считает следствие, Яшину якобы «было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о противоправных действиях российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются ».

Политик находится под стражей с конца июня. Ему грозит 10 лет лишения свободы.

Илья Яшин был одним из немногих российских оппозиционеров, открыто высказывавшихся против войны, находясь в России и оставаясь на свободе (Алексей Навальный делал антивоенные заявления в суде и — через адвокатов — из колонии).

В августе дело о «дискредитации» армии возбудили против бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, активно критиковавшего власть в соцсетях. Его не стали сажать в СИЗО, однако запретили посещать публичные места и использовать интернет.

В июле коллега Яшина по Красносельскому совету депутатов Алексей Горинов был приговорен к семи годам за высказывания о войне в Украине во время заседания, транслировавшегося в интернете.

Интервью Ильи Яшина

«Тюремное заключение когда-нибудь закончится, а самоуважение останется» В Москве судят Илью Яшина: за стрим о Буче его могут посадить на 10 лет. Политик дал интервью «Медузе» из «Бутырки»

Интервью Ильи Яшина

«Тюремное заключение когда-нибудь закончится, а самоуважение останется» В Москве судят Илью Яшина: за стрим о Буче его могут посадить на 10 лет. Политик дал интервью «Медузе» из «Бутырки»