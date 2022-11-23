В Иерусалиме произошли два взрыва на автобусных остановках. Один человек погиб, 18 пострадали

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В Иерусалиме утром 23 ноября произошли два взрыва на автобусных остановках. По предварительным данным, в результате терактов погиб один человек, 18 пострадали.

Первый взрыв произошел около семи утра на остановке в районе Гиват-Шауль, где находится основной въезд в Иерусалим, пишет Times of Israel. Второй — примерно через полчаса у другого въезда в районе Рамот.

По неподтвержденным данным, взрывные устройства были оставлены на остановках в сумках.

К моменту публикации новости никто не взял на себя ответственность за взрывы. При этом, как пишет Associated Press, представитель контролирующего сектор Газа исламистского движения ХАМАС назвал атаки «героическими операциями».

Глава израильской полиции Коби Шабтай отметил, что Израиль не сталкивался с подобными атаками уже много лет. Times of Israel пишет, что теракты в автобусах и в общественных местах часто происходили в 2000-2005 годы во время .