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Суд в Польше отменил решение о наложении на «Газпром» штрафа в размере 29,08 миллиарда злотых (6,3 миллиарда долларов), вынесенное в 2020 году. Об этом сообщает антимонопольное Управление по защите конкуренции и потребителей Польши.

Также суд отменил штрафы для пяти европейских партнеров «Газпрома» на общую сумму 234 миллиона злотых (51 миллион долларов).

Первоначально штрафы были наложены за то, что «Газпром» и партнеры начали строительство газопровода, создав совместное предприятие без разрешения польского регулятора. Эти штрафы были максимальными, предусмотренными законодательством Польши (10% годового оборота каждой из компаний).

Управление по защите конкуренции и потребителей Польши пообещало обжаловать решение об отмене штрафа.

«Газпром» при обжаловании решения называл штрафы несоразмерными нарушению и обвинял власти Польши в желании «любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2».

После признания Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР в феврале 2022 года процесс сертификации «Северного потока — 2» был заморожен.