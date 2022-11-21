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В центре Грозного убит полицейский. Нападавшего застрелили

Источник: Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в центре Грозного на сотрудника ГИБДД напали с ножом.

«Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения. При попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием преступник был застрелен», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале. 

Личность напавшего пока не установлена. По предварительным данным, он действовал в одиночку.

Российские информагентства публикуют фото и видео с места происшествия.