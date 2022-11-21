«У нас нет перечня запрещенных слов». Роскомнадзор заявил, что не причастен к цензурированию слова «война» в песнях на «Муз-ТВ» и ТНТ

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Роскомнадзор не имеет отношения к случаям цензурирования слова «война» на развлекательных телеканалах, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Как следует из публикации ТАСС, чиновника спросили о случаях цензуры песни «Все решено» в исполнении певицы Zivert в вышедшей на днях программе «Битва поколений» на «Муз-ТВ», а также песни «Как не быть молоком» группы «Синекдоха Монток» в программе «Новые танцы» на ТНТ.

Роскомнадзор не имеет к этому отношения. Мы иногда проводим профилактические мероприятия, но не в данном случае. У нас нет перечня запрещенных слов, кроме тех, которые нельзя называть в СМИ — они относятся к мату.

Zivert поет песню «Все решено» без слов «война» и «мир»

Представители телеканалов решение заглушить слово «война» не комментировали.

После вторжения России в Украину употребление журналистами слова «война» (вместо официальной формулировки «специальная военная операция») было среди поводов для давления на СМИ и их блокировки. Граждан, выходящих на антивоенные протесты, преследуют в том числе за намеки на лозунг «нет войне» (вот два примера).

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