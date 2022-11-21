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Футболисты сборной Ирана перед своим первым матчем на ЧМ-2022 в Катаре отказались петь гимн своей страны.

Такими действиями игроки выразили протест властям Ирана, которые на протяжении двух месяцев жестко подавляют акции протеста.

Капитан команды Алиреза Джаханбахш на пресс-конференции перед началом матча заявлял, что решение петь гимн или нет будет принято всеми игроками команды совместно.

Болельщики, собравшиеся на стадионе, приветствовали акцию футболистов аплодисментами.

Протесты в Иране продолжаются с конца сентября. Поводом для их начала стала смерть 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Силовики беспрецедентно жестко разгоняют акции; по состоянию на 19 ноября, по данным правозащитников, как минимум 378 человек погибли в результате действий сотрудников силовых органов.

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