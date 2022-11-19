В декларации саммита АТЭС большинство стран осудили войну, но были отмечены «и другие взгляды». Аналогичный документ несколько дней назад приняла G20

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Лидеры стран АТЭС на форуме организации в Таиланде приняли итоговую декларацию, в которой в том числе, упоминалась война в Украине.

В тексте документа говорится, что большинство стран-членов «жестко осуждают войну и подчеркивают, что она влечет за собой огромные человеческие страдание и углубление существующих проблем в экономике», однако отмечается, что есть «другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций».

В тексте декларации также отмечается, что Генеральная Ассамблея ООН в начале марта приняла резолюцию, которая «порицает в самых сильных выражениях агрессию Российской Федерации в отношении Украины и требует полного и безусловного вывода войск с территории Украины».

В итоговой декларации саммита G20, проходившего на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, были аналогичные формулировки. В документе было сказано, что большинство из членов G20 «решительно осудили» войну в Украине, однако «были и другие точки зрения и иные оценки ситуации».

Саммит АТЭС проходит в Бангкоке 18-19 ноября. Российскую делегацию возглавляет вице-премьер Андрей Белоусов.