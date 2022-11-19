На выборах в американском городе Роджерс-Сити два кандидата набрали одинаковое количество голосов. Победителя определили с помощью жребия

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В городе Роджерс-Сити в штате Мичиган в США победителя выборов определили с помощью жребия, когда оказалось, что два кандидата набрали одинаковое количество голосов.

Тимин Адэр и Бриттани Вандерволл претендовали на место в муниципальном совете города. После подсчета голосов оказалось, что каждую из них поддержали по 616 избирателей. Всего в Роджерс-Сити живут около трех тысяч человек.

В соответствии с регламентом, под руководством секретаря избирательной комиссии округа была проведена жеребьевка — в чашу положили два листка бумаги, на одном из которых было написано «избрана», на втором — «не избрана».

Листок со словом «избрана» вытащила Адэр. Они с Вандерволл обнялись, после чего проигравшая кандидат поздравила соперницу и пообещала взять реванш на выборах через два года.

Выборы различных уровней проходили в США 8 ноября. В том числе, американцы полностью переизбрали Палату представителей и треть Сената. По итогам голосования контроль за Сенатом остался у демократов; республиканцы, вероятно, получат большинство в Палате представителей (пока там подсчитаны не все голоса).