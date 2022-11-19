Ким Чен Ын впервые появился на публике с дочерью. Они вместе наблюдали за запуском баллистической ракеты

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Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике с дочерью, сообщает «Ренхап».

Дочь сопровождала Кима во время запуска баллистической ракеты, который состоялся в пятницу, 18 ноября.

Официальное северокорейское агентство ЦТАК ограничилось сообщением, что Ким был «вместе со своими любимыми дочерью и женой», не уточнив имени девочки.

Южнокорейская разведка считает, что лидер КНДР женился в 2009 году и с тех пор у него и его супруги Ли Соль Джу родились трое детей — две девочки и мальчик (в 2010, 2013 и 2017 годах). О браке Ким Чен Ына Северная Корея официально впервые сообщила в 2012 году, наличие у него детей ранее не подтверждалось.

В 2013 году бывший баскетболист Дэннис Родман, посещавший КНДР и встречавшийся с Кимом, утверждал, что держал на руках его дочь, которую зовут Джу Э.