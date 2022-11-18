В Башкирии при пожаре погибла семья с пятью детьми

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Семья с пятью детьми погибла при пожаре в частном доме в Стерлитамакском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Башкирии.

Пожар произошел в двухквартирном доме в деревне Матвеевка в ночь на 18 ноября. В ходе тушения спасатели обнаружили тела двух взрослых — мужчины и женщины — и пятерых мальчиков. По данным Следственного комитета, всего в семье было семеро детей, двое из них спаслись.

Местные власти сообщили РИА Новости, что погибшая при пожаре многодетная семья была благополучной и воспитывала, в том числе, приемных детей.

Официально о причинах возгорания не сообщается. В экстренных службах информационным агентствам заявили, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания или неосторожного обращения с огнем. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).