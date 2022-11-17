В Минобороны РФ назвали постановочным видео, в котором бойцы из Смоленской области рассказали, что их бросили на левом берегу Днепра без связи и артиллерийской поддержки

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Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО РФ) назвал постановочным распространившееся 15 ноября видеообращение военнослужащих из Смоленской области, в котором они рассказали об отступлении, пожаловавшись на отсутствие артиллерийской поддержки и связи с командованием.

«В ходе проведенной проверки установлено, что указанное подразделение находится на своих позициях, выполняя задачи по предназначению, и огневому воздействию не подвергалось», — говорится в заявлении НЦУО РФ, которое цитирует ТАСС.

Это обращение и другие подобные «ложные материалы о тяжелом положении военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции», заявили в НЦУО РФ, распространяются в телеграм-каналах в «целях дискредитации деятельности ВС РФ».

В видеообращении, которое, в частности, опубликовал канал «Осторожно, новости», военные из Смоленской области рассказывают, что их несколько недель перебрасывали из места в место, чтобы копать окопы, вооружены они при этом были автоматами Калашникова, винтовками Мосина и ручными противотанковыми грантометами.

Последним местом дислокации, говорят военные на видео, был левый берег Днепра, о том, что правый берег заняли украинские военнослужащие, им не сообщили. Российское подразделение подверглось обстрелу с украинской стороны, при этом военные говорят, что у них не было ни артиллерийской поддержки, ни связи с командованием, ни возможности обороняться самостоятельно. «Мы ничего не могли сделать. Мы просто несли потери, В результате было принято решение отойти назад», — говорят военные на видео.

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