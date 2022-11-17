Суд Амстердама отказался выселять сквоттеров из дома сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа
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Суд в Нидерландах отказался удовлетворить иск Аркадия Воложа, сооснователя и бывшего генерального директора «Яндекса», о выселении сквоттеров из его дома в Амстердаме.
Согласно материалам дела, суд постановил, что в силу введенных против Воложа санкций у него нет законных оснований оставлять свою недвижимость пустующей, следовательно нет необходимости в незамедлительном выселении сквоттеров.
Также судья отметил, что ремонт дома, который начался в 2020 году, по завершении работ приведет к увеличению стоимости недвижимости, что, в свою очередь, приведет к увеличению капитала предпринимателя — это недопустимо с точки зрения введенных против него санкций.
Помимо этого, судья согласился со сквоттерами, которые утверждали, что Волож планирует сдавать этот дом в аренду для получения прибыли, что также запрещено санкциями. Заявление адвоката предпринимателя, что Волож намеревался использовать дом в личных целях во время поездок в Нидерланды, судья счел неубедительным.
Евросоюз ввел санкции против Аркадия Воложа в начале июня 2022 года, обвинив его в материальной и финансовой поддержке правительства России. Также в журнале ЕС отмечается ответственность «Яндекса» за продвижение государственных СМИ в поисковой выдаче и удаление критики Кремля, в том числе касающейся российской агрессии в Украине.
Сковеттеры захватили дом Аркадия Воложа в конце октября. По их словам, они сделали это в поддержку «украинских и русских анархистов».