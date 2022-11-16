Си Цзиньпин обвинил Джастина Трюдо в «неподобающем поведении» из-за утечки содержания их конфиденциальной беседы на саммите G20

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Председатель КНР Си Цзиньпин обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в «неподобающем поведении» после того, как в канадских СМИ появились публикации о содержании конфиденциального разговора между ними на саммите G20 в Индонезии. Об этом сообщает CBC.

«Все, что мы обсуждали, просочилось в газеты, это неприемлемо, и это не то, как мы вели разговор», — заявил Си, встретив Трюдо на форуме на следующий день после двусторонней беседы.

Трюдо, в свою очередь, ответил, что «в Канаде верят в открытый и честный диалог», и выразил надежду, что стороны «продолжат конструктивно работать вместе» даже несмотря на вопросы, по которым Канада и Китай «не будут согласны». После этого Си сказал: «Давайте сначала создадим условия». Они пожали друг другу руки и разошлись.

Трюдо и Си провели встречу 15 ноября — она была неофициальной, в отличие от встреч Си с другими лидерами. Позже пресс-служба канадского премьера выпустила пресс-релиз с перечислением тем, которые упоминались в разговоре (среди них была война в Украине) — при этом позиция Си по этим вопросам не уточнялась.

В сообщениях СМИ говорилось, что глава КНР и премьер-министр Канады обсуждали войну в Украине, политику в отношении Северной Кореи и вопрос о предполагаемом вмешательстве Китая в выборы в Канаде.

На заключительной пресс-конференции Трюдо объяснил свои действия тем, что «не стесняется открыто говорить о своих действиях жителям Канады».

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