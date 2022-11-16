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В Великобритании актеру Кевину Спейси предъявят новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщила Королевская прокурорская служба.

Обвинения касаются жалоб неназванного мужчины на несколько случаев, происшедших в 2001-2004 годы. Речь идет о домогательствах и принуждении к половому акту, следует из пресс-релиза.

Доказательства по делу собрала полиция Лондона.

В мае Королевская прокурорская служба авторизовала предъявление Спейси обвинений на основании жалоб троих мужчин на аналогичные действия актера. Суд по этому делу начнется в июне 2023 года. Спейси не признает себя виновным.

Многочисленные сообщения о домогательствах со стороны Кевина Спейси стали появляться в 2017 году. Они стали частью волны публикаций о подобном поведении влиятельных мужчин (прежде всего в шоу-бизнесе), поднявшейся благодаря движению MeToo. После этого Спейси уволили из сериала «Карточный домик», в котором он играл главную роль.

В октября суд в Нью-Йорке отклонил гражданский иск к Кевину Спейси от актера Энтони Рэппа, который обвинил его в домогательствах, якобы происходивших в 1986 году (Рэппу тогда было 14 лет). В 2019 году в США было прекращено дело, по которому Спейси обвиняли в развратных действиях по отношению к 18-летнему мужчине в 2016 году.