Власти Чукотки разорвали соглашение со Всемирным фондом дикой природы из-за «угрозы национальной безопасности»

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Правительство Чукотки в одностороннем порядке расторгло соглашение со Всемирным фондом дикой природы (WWF), мотивировав это тем, что деятельность организации «представляет угрозу для национальной безопасности России». Об этом сообщает пресс-служба Думы Чукотского автономного округа.

По мнению властей, деятельность фонда, направленная на создание охраняемых природных территорий, приводит к «отторжению земель от государства» и лишает местных жителей возможности вести традиционный образ жизни.

«На Чукотке же деятельность WWF грозила еще более серьезными для страны последствиями. Их особо интересует морская зона вдоль арктического побережья, в том числе остров Врангеля и пролив Лонга. Учитывая, что данная организация финансируется врагами России, несложно предположить, в чьих интересах она ведет свою работу», — цитирует пресс-служба заявление бывшего депутата Госдумы Валентины Рудченко.

Согласно сообщению, власти Чукотки также обеспокоены тем, что Всемирный фонд дикой природы распространил свою деятельность, «осуществляемую в интересах Вашингтона», на территориальные и родовые общины региона. «Активисты природоохранной организации добивались лояльности местных жителей, привлекая последних к различным проектам и финансируя совместные мероприятия», — говорится в заявлении.

По мнению главы регионального отделения Общероссийского народного фронта Алены Вакарик, расторжение соглашения с Всемирным фондом дикой природы было необходимо, поскольку, говорит она, некоммерческие организации и фонды, получающие финансирование из-за рубежа, своими проектами «оказывают содействие в информационно-психологической войне против России».

В самом Всемирном фонде дикой природы изданию «Подъем» сообщили, что соглашение прекратило свое действие еще летом 2022 года, однако организация продолжает работать в регионе в рамках других проектов, включая проекты Фонда президентских грантов. В организации также отметили, что фонд не создает охраняемые природные территории, поскольку сделать это могут только власти.

В ноябре стало известно, что депутаты Госдумы предложили Минюсту признать «нежелательной» деятельность международной организации «Гринпис» на территории России. Депутат Александр Якубовский объяснил эту инициативу тем, что, по его мнению, в России не должна работать организация, которая получает 70% своего бюджета от стран, насаждающих «тотальную русофобию и нацизм», а также поставляющих оружие, из которого «убивают мирных жителей Донецка».