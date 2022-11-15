Минобороны России пообещало мобилизованным вознаграждение за уничтоженную и захваченную технику ВСУ

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Граждане России, отправленные на войну в рамках мобилизации, будут получать денежное вознаграждение за уничтоженную и захваченную технику ВСУ, утверждает телеканал «Звезда» Минобороны РФ.

Так, за уничтоженный украинский самолет обещают выплату в размере 300 тысяч рублей, за вертолет — 200 тысяч рублей, за танк — 100 тысяч рублей, за беспилотники, бронетранспортеры, боевые машины, ракетные комплексы — по 50 тысяч рублей.

«Также возможны выплаты отдельным наиболее отличившимся военнослужащим за уничтожение живой силы противника, а также решение других возложенных задач — до 100 тысяч рублей», — сообщает «Звезда».

Согласно указу Владимира Путина, в рамках «частичной мобилизации», объявленной в России 21 сентября, гражданам, воюющим в Украине, обещаны ежемесячные выплаты в размере не менее 195 тысяч рублей.

После начала мобилизации от представителей военкоматов и властей регионов поступала противоречивая информация о размерах выплат призванным на войну. Сами мобилизованные жаловались, что так и не получили обещанные деньги. Так, в начале ноября появились сообщения о массовой акции протеста в Ульяновской области, которую мобилизованные из Чувашии устроили из-за отсутствия обещанных выплат.

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