Власти Турции признали взрыв в Стамбуле терактом

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Власти Турции расценивают взрыв в центре Стамбула 13 ноября как теракт, заявил вице-президент страны Фуат Октай. Об этом сообщает Anadolu.

По словам Октая, взрывное устройство привела в действие террористка. Погибла ли она в результате взрыва, в публикации Anadolu не уточняется.

Октай также заявил, что, по последним данным, в результате взрыва погибли шесть человек и пострадал 81.

Подробнее о случившемся

На центральной пешеходной улице Стамбула произошел взрыв. Погибли шесть человек, более 80 пострадали Власти Турции признали случившееся терактом

Подробнее о случившемся

На центральной пешеходной улице Стамбула произошел взрыв. Погибли шесть человек, более 80 пострадали Власти Турции признали случившееся терактом