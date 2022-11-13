Власти Турции признали взрыв в Стамбуле терактом
Источник: Anadolu
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Власти Турции расценивают взрыв в центре Стамбула 13 ноября как теракт, заявил вице-президент страны Фуат Октай. Об этом сообщает Anadolu.
По словам Октая, взрывное устройство привела в действие террористка. Погибла ли она в результате взрыва, в публикации Anadolu не уточняется.
Октай также заявил, что, по последним данным, в результате взрыва погибли шесть человек и пострадал 81.