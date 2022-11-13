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Правительство РФ утвердило перечень сведений об «иностранных агентах», которые подлежат публикации в интернете.

Для физических лиц это:

фамилия, имя, отчество (при наличии)

дата рождения

ИНН

СНИЛС

основание для включения в реестр

даты включения и исключения из реестра

Записи про юридические лица будут содержать, в частности, ИНН и государственные регистрационные номера. У «иноагентов», действующих без образования юрлица, и у «иных объединений лиц» публичными станут адрес организации и ФИО участников.

В свою очередь Минюст РФ, как обратила внимания Sota, на днях опубликовал проекты приказов, утверждающих порядок ведения реестров «иноагентов» и аффилированных с ними лиц.

Согласно этим документам, в реестры будут включаться такие персональные данные, как адрес и паспортные данные. При этом из текста не следует, что они будут публичными: проект приказа про иноагентов гласит, что объем публикуемых на сайте Минюста требований будет утвержден распоряжением правительства (вероятно, ему посвящено начало заметки), а в документе про аффилированных лиц сказано, что «ведение реестра осуществляется в местах, недоступных для посторонних лиц».

В начале марта был принят закон о создании единого реестра сведений об «иностранных агентах» и «аффилированных» с ними лицами. К «аффилированным» относятся руководители и сотрудники (в том числе бывшие) организаций — «иностранных агентов».