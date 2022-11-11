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МИД России внес в санкционные списки еще 200 граждан США, в том числе сестру и двух братьев президента страны Джо Байдена — Валери Оуэнс, Джеймса и Фрэнсиса Байденов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Под санкции РФ также попали пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, американские чиновники, законодатели, их близкие родственники, руководители компаний и предприятий военно-промышленного комплекса, «эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве».

Всем кого, включили в список, въезд на территорию России запрещен. Как заявили в министерстве, ограничения введены в ответ на санкции США в отношении российских чиновников, бизнесменов и деятелей культуры.

Общее число граждан США, подпавших под российские санкции, достигло 1073 человек. Ранее на фоне российского вторжения в Украину и последовавших за этим западных санкций МИД РФ запретил въезд в страну самому Джо Байдену, его супруге Джилл, сыну Хантеру и дочери Эшли.

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