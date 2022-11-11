Американский научный центр имени Вудро Вильсона объявили «нежелательным» в России

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Генпрокуратура РФ объявила «нежелательным» Международный научный центр имени . Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

«Установлено, что деятельность [центра] представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Международный научный центр имени Вудро Вильсона был учрежден Конгрессом США в 1968 году. Он помогает ученым из разных стран в проведении политических исследований.

В 2019 году центру имени Вудро Вильсона было присвоено звание аналитического центра по региональным исследованиям № 1 в мире, отмечается на сайте организации.