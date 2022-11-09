«Би-би-си»: в Москве по подозрению в госизмене арестовали 21-летнего студента. Он стал самым молодым фигурантом подобных дел

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7 ноября Лефортовский районный суд Москвы арестовал по делу о госизмене человека с фамилией и инициалами Г. К. Вердиян. По всей видимости, это 21-летний студент из Астрахани Глеб Вердиян, пишет «Русская служба Би-би-си».

28 октября другой московский районный суд, Солнцевский, рассмотрел административное дело о мелком хулиганстве в отношении человека с фамилией Вердиян и арестовал его на 10 суток. Этот срок истек 7 ноября, и в тот же день Вердиян был заключен под стражу Лефортовским судом по уголовному делу о госизмене. Вероятно, его задержали на выходе из спецприемника.

В пресс-службах Лефортовского и Солнцевского судов подтвердили, что фигурантом обоих дел является Глеб Каренович Вердиян. «Би-би-си» нашла в соцсетях человека с такими же фамилией, именем и отчеством, родившегося в 2001 году. В Солнцевском суде назвали эту же дату рождения. Таким образом, Вердиян стал самым молодым из публично известных фигурантов дел о госизмене, пишет «Би-би-си».

Судя по информации, которую изданию удалось найти в открытом доступе, Глеб Вердиян родился в Астрахани и учится на втором курсе Астраханского государственного архитектурно-строительного университета (АГАСУ) на кафедре экспертизы и управления недвижимостью.

Однокурсники Вердияна сказали, что не знают о его аресте. При этом один из студентов заявил, что телефон Вердияна не доступен, а второй — что молодой человек появлялся на парах в университете «ближе к концу» октября. На свою страницу во «ВКонтакте» Вердиян в последний раз заходил 28 октября — в тот день, когда его арестовал на 10 суток Солнцевский суд.

Мать Глеба отказалась комментировать арест сына. Отец Вердияна, судя по соцсетям, живет в городе Ясиноватая около Донецка. «Би-би-си» отправила ему вопрос про сына, он пока не ответил.

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