Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер отправили из СИЗО в колонию

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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную по обвинению в контрабанде наркотиков, отправили из СИЗО в исправительную колонию. Об этом заявили ее адвокаты.

«В настоящий момент у нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется», — цитирует защитников «Интерфакс».

Бриттни Грайнер считается одной из лучших баскетболисток мира. В США она выступала за «Феникс Меркури», в России — за УГМК, многократного победителя чемпионата страны.

В феврале Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево: в ее багаже обнаружили гашишное масло для вейпа. В августе суд приговорил ее к девяти годам колонии; с учетом времени в СИЗО ей нужно будет отбыть на год меньше.

Летом стало известно, что Россия и США обсуждают возможный обмен Грайнер на кого-то из осужденных в Америке россиян; кандидатом на обмен назывался торговец оружием Виктор Бут, приговоренный в США к 25 годам.