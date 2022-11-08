В Петербурге провели 50 обысков у владельцев и сотрудников баров на улице Рубинштейна. Их подозревают в обмане пьяных клиентов на 11 миллионов рублей

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В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели 50 обысков у сотрудников и владельцев баров на улице Рубинштейна. Об этом сообщает «47 news».

Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о групповом мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в барах на улице Рубинштейна на протяжении нескольких лет действовала схема по похищению денег у клиентов. В рамках этой схемы в барах к мужчинам состоятельного вида подсаживались девушки и предлагали заказать алкоголь — а когда клиенты напивались, бармены приносили им счет, завышенный в несколько раз.

Также в барах под видом элитного алкоголя разливали контрафакт, произведенный кустарным способом в Санкт-Петербурге, полагает следствие.

По версии следствия, преступная схема действовала как минимум в девяти барах, у которых были одни и те же владельцы. Общая сумма ущерба оценивается в 11 миллионов рублей.

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